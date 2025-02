VÍDEO – Incêndio é registrado em empresa de pneus no bairro Limeira, em Brusque

Um incêndio atingiu uma empresa de pneus no bairro Limeira, em Brusque, na tarde desta segunda-feira, 24. Agentes do Corpo de Bombeiros, acionados às 14h38, estão no local fazendo o atendimento da ocorrência. A princípio, tratou-se de um incêndio de pequena proporção.

A empresa fica localizada na rua Ernesto Schroder. Conforme informações da Rádio Araguaia FM, o incêndio iniciou durante um serviço de solda. Uma faísca atingiu as borrachas armazenadas, ocasionando o fogo,, que ficou confinado em uma sala com cerca de 30 m².

Depois de controlarem as chamas, os bombeiros utilizaram ventiladores para realizar a retirada da fumaça remanescente. Ninguém ficou ferido.

