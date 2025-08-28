VÍDEO – Influenciadora Ianka Cristini volta às redes sociais após meses afastada: “eu confio na justiça”

A influenciadora digital brusquense Ianka Cristini retornou às redes sociais nesta quinta-feira, 28, após permanecer afastada por mais de sete meses, desde sua prisão em 14 de janeiro, no âmbito da investigação sobre o chamado “Jogo do Tigrinho”.

Em publicação no Instagram, Ianka agradeceu as mensagens de apoio, deixou um recado aos seguidores e compartilhou momentos em família vividos durante o período em que esteve longe das plataformas digitais.

O retorno ocorre após decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que autorizou novamente sua presença nas redes e também a concessão de entrevistas.

Nota da defesa

Por meio de nota, as bancas Mathaus Agacci Advogados e Bezerra Nunes Imparato Advogados, responsáveis pela defesa de Ianka, afirmaram ter recebido a decisão com serenidade.

Para os advogados, a medida representa “mais um capítulo positivo na busca incessante pela demonstração da inocência” da influenciadora.

A defesa também destacou confiança no Poder Judiciário catarinense e reforçou que continuará zelando pelos direitos e garantias de sua cliente.

Investigação

Ianka e o marido, Bruno Martins, foram presos em 14 de janeiro durante a operação “Lance Final”, conduzida pelo Gaeco em parceria com o Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC).

A investigação apura suposto esquema de fraudes ligado ao “Jogo do Tigrinho”, incluindo simulações de ganhos e incentivo a seguidores para realizar apostas, o que teria gerado lucro indevido aos investigados.

Na época, a prisão preventiva foi decretada diante do risco de fuga, já que o casal possui residência na Flórida, nos Estados Unidos, além da possibilidade de continuidade do esquema e de ocultação de provas.

A operação também resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão e no bloqueio de bens de luxo, como imóveis, automóveis e ativos financeiros.

Poucos dias depois, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina revogou a prisão preventiva e determinou que Ianka, Bruno e a assessora Talia Pereira Ribas permanecessem em prisão domiciliar. O processo segue em sigilo de Justiça.

Assista ao vídeo

