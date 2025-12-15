VÍDEO – Interdição na avenida Primeiro de Maio provoca filas na manhã desta segunda-feira, em Brusque

Motoristas enfrentam, desde o início da manhã desta segunda-feira, 15, filas que ultrapassam centenas de metros nas vias próximas à avenida Primeiro de Maio, em Brusque.

O congestionamento ocorre devido à interdição total de um trecho da avenida Primeiro de Maio, entre o Senai e as proximidades da Dokassa, para a execução de obras de pavimentação asfáltica.

De acordo com a prefeitura, a interdição ocorre das 5h às 12h. Em comunicado, o município pede a compreensão dos moradores e motoristas que utilizam a via e recomenda o uso de rotas alternativas.

Caso não haja opções viáveis, a orientação é antecipar os deslocamentos ou aguardar a conclusão dos trabalhos.

