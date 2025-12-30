VÍDEO – Inusitado: homem despeja lixo sobre si mesmo no Centro de Brusque

Um homem foi flagrado despejando lixo em si mesmo em uma calçada no Centro de Brusque, na tarde desta terça-feira, 30. O caso aconteceu na avenida Cônsul Carlos Renaux, às 13h59. O vídeo, registrado por uma câmera de segurança no local, foi enviado ao jornal O Município por um leitor.

Conforme as imagens, é possível ver que o homem caminha pela calçada com um saco de lixo nas costas. Em determinado momento, ele para, abre o saco e despeja todo o resíduo sobre si. Em seguida, deixa o lixo e o saco à beira da calçada.

De acordo com a equipe de fiscalização da Fundação Municipal do Meio Ambiente, o descarte irregular de lixo é proibido, pois pode causar poluição edáfica, hídrica e atmosférica, além de atrair vetores de doenças, podendo configurar crime ambiental.

A ação é passível de reclusão de um a quatro anos, além de multa, que pode variar de R$ 5 mil a R$ 50 mil.

Confira o vídeo:

Crédito: Especial O Município