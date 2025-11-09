VÍDEO – Investigado por assassinato em PE, membro de facção que morava em Brusque é preso durante fuga em MG

Um membro de facção criminosa que residia em Brusque foi preso em Pouso Alegre (MG) na noite de sábado, 8. Ele escapou de um cerco policial no bairro São Pedro no dia 6 e fugiu em direção ao Nordeste. O homem é investigado por assassinato cometido em Pernambuco.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar de Minas Gerais abordaram o criminoso e ele foi preso. A operação envolveu forças de segurança dos três estados, incluindo a Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque.

“Após a fuga, os policiais passaram a realizar diversas diligências, que indicaram que o homem iria se esconder na região Nordeste. Foi possível identificar o veículo em que o homem havia embarcado para a fuga”, informou a Polícia Civil de Brusque.

Assassinato em PE

O criminoso era alvo de um mandado de prisão expedido pela Justiça. Detalhes do homicídio cometido em Pernambuco não foram divulgados.

