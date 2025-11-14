VÍDEO – “Isso não será tolerado”: Brusque cancela participação em torneio de base após briga envolvendo atletas

O coordenador de base do Brusque divulgou detalhes sobre a confusão que envolveu atletas da equipe sub-17 do quadricolor e jogadores do Núcleo de Futebol Cristais, de Blumenau. A confusão teria iniciado por conta dos pais e jogadores da equipe blumenauense.

Andreone Reis, coordenador de base do Brusque, conta que, durante a partida, a equipe adversária chegou a ter quatro atletas expulsos na reta final. Fora do campo, os atletas do NFC que deixaram o campo e seus familiares começaram a incentivar que os demais jogadores machucassem os meninos do Brusque.

Nesse momento, um familiar brusquense criticou a atitude dos adversários e então passou a ser atacado do lado de fora. Ao verem a situação, os atletas do Brusque deixaram o campo e foram até o local onde a briga aconteceu.

Após a confusão, um homem que estava acompanhado da torcida brusquense precisou receber atendimento médico. Ele estava tentando apartar a briga e acabou sendo agredido. A vítima, de 55 anos, levou três pontos no ouvido.

Andreone ressaltou que, devido ao caso, o Brusque optou por abandonar o torneio.

“Isso não será tolerado. A equipe sub-17 não seguirá na competição em protesto aos atos ocorridos. Essa decisão foi tomada pela comissão, coordenação junto a organização. Independente de tudo, todos precisam refletir e servir de exemplo“.

Por meio de um outro comunicado, o Departamento de Futebol de Base do Brusque também ressaltou que nenhum responsável, dirigente ou membro da comissão técnica adversária estava envolvido no ocorrido.

“Toda a confusão foi iniciada e alimentada exclusivamente por pais, torcedores e atletas do time adversário, incluindo os jogadores expulsos. No local, houve incentivo direto desses torcedores para que os atletas expulsos partissem para agressão física contra nossos jogadores, atitude completamente inaceitável em qualquer ambiente esportivo, ainda mais em categorias de base”.

A organização chegou a pedir apoio policial 25 minutos antes do término da partida, mas as equipes acabaram chegando após a confusão.

“Diante de tudo isso, o Brusque FC SAF entende que não existem condições mínimas para garantir a proteção dos nossos atletas, familiares e comissão técnica na continuidade da competição.

Reafirmamos nosso compromisso com o fair play, com a educação através do esporte, com a ética e com a formação de cidadãos.

Violência não faz parte do futebol e não compactuamos com ambientes que coloquem qualquer vida em risco.havia solicitado apoio policial cerca de 25 minutos antes do término da partida, porém o policiamento chegou tardiamente, quando a situação já estava instaurada e sem condições de segurança”.

Um vídeo da transmissão da partida mostra ainda um atleta do Brusque sendo agredido dentro de campo.

Confira:

Em contato com um dos coordenadores do campeonato, a reportagem foi informada de que medidas futuras para a competição estão sendo analisadas e deverão ser definidas ao longo desta tarde. Ao final da conversa, um dos representantes da organização se solidarizou com a equipe de Brusque.

