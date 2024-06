Tweet no Twitter

O tri sèt é um jogo muito semelhante ao cinquì, mas é considerado mais fácil por ser praticado somente com uso de dois sinais com as mãos.

O tri sèt é de tradição italiana e resiste em Botuverá atualmente, com poucos interessados. Moradores da cidade acreditam que, em breve, o jogo vai deixar de existir.