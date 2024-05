VÍDEO – Jovem brusquense que estava desaparecida desde domingo é encontrada em Tijucas

A jovem brusquense de 24 anos que estava desaparecida desde domingo, 19, foi encontrada na manhã desta terça-feira, 21, em Tijucas. A informação foi confirmada pela família.

Jéssica Alessandra Trautemuller saiu de casa, no bairro Águas Claras, durante a noite de domingo enquanto a família dormia. Na parede de casa ela escreveu uma mensagem antes de sair: “Vou trabalhar Nova Trento”. De acordo com a família, ela possui deficiência intelectual, mesmo com 24 anos, Jéssica possui mentalidade de 11.

Na tarde de segunda-feira, 20, ela foi vista por câmeras de segurança passando por um posto de gasolina em Nova Trento. Posteriormente, a família recebeu informações de que Jéssica teria passado pela cidade de Canelinha.

A irmã informou que ela foi encontrada nesta manhã, no Centro de Tijucas, após uma mulher a reconhecer. Ela está bem. Um vídeo dela caminhando pela rua foi registrado e ajudou as autoridades a encontrá-la. O boletim de ocorrência de reaparecimento já foi feito pela família.

