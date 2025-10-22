VÍDEO – Jovem com detector de metais encontra iPhone enterrado na praia em Balneário Camboriú e devolve à dona

Mateus Natan da Silva viralizou nas redes sociais depois de encontrar, com a ajuda de um detector de metais, um iPhone enterrado na Praia Central de Balneário Camboriú. O aparelho estava em perfeito estado de conservação e foi devolvido à proprietária. Um vídeo foi postado no Instagram ‘Detectorismo e Aventuras’ no dia 10 de outubro.

Mateus é conhecido na internet como “caçador de tesouros”. Ele costuma divulgar vídeos mostrando objetos que encontra em praias. O caso chegou a ganhar destaque na imprensa.

O celular foi localizado em 19 de setembro, mas o vídeo mostrando o achado foi publicado apenas em outubro. Nas imagens, o detector começa a apitar à medida que Mateus se aproxima do ponto onde o aparelho estava enterrado, na parte rasa do mar.

“Lavei com água corrente para tirar o sal e a areia e deixei mergulhado no arroz por dois dias. Depois coloquei para carregar e, surpreendentemente, ele ligou. O celular não estava no modo perdido e não havia nenhum contato de emergência”, conta.

Para tentar identificar a dona, ele retirou o chip do iPhone e o colocou em outro celular. “Colocamos o número na chave Pix e conseguimos o nome da pessoa. Fiz um story pedindo ajuda para encontrá-la”, explica.

Poucas horas depois, a proprietária foi localizada. Em um áudio compartilhado por Mateus, ela contou que já havia desistido de procurar o aparelho.

“Eu chorei tanto naquela noite. Estava de calça e tênis, entrei no mar para procurar o celular, mas não consegui achar. Acabei comprando outro porque pensei que nunca mais veria ele de novo. E agora ele está aí, funcionando direitinho”, disse a mulher, emocionada.

Confira o vídeo:

Leia também:

1. Casal de Brusque chega às Bodas de Platina com lição de cumplicidade e fé

2. Paróquia São Luís Gonzaga será a única igreja catarinense a acolher relíquias peregrinas de São Carlo Acutis

3. Homem morre submerso dentro de tanque de resíduos em Timbó

4. Samae inicia obra que levará abastecimento de água para famílias do Limeira, em Brusque

5. GTB apreende autopropelidos após condutores serem flagrados sem capacete em Brusque



Assista agora mesmo!

Como menino indígena sobreviveu a chacina em Botuverá e ficou marcado na história:

