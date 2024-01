VÍDEO – Jovem de 20 anos é morto a tiros no Terminal Urbano de Chapecó

Na madrugada desta quinta-feira, 18, um jovem de 20 anos foi morto a tiros no Terminal Urbano localizado no centro de Chapecó. Ao chegarem ao local, os policiais militares encontraram a vítima caída no chão, recebendo atendimento da equipe do Samu.

Conforme relato da polícia, as imagens das câmeras de segurança do Terminal Urbano evidenciaram um conflito entre a vítima e cinco indivíduos. Testemunhou-se que esses homens cercaram o jovem, e após suas tentativas de escapar e correr, dois suspeitos perseguiram-no, resultando em disparos efetuados por um deles.

A equipe do Samu transportou a vítima para o Hospital Regional, contudo, ela não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Além da presença da Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Científica também estiveram no local para lidar com a ocorrência. A identidade do jovem não foi divulgada.

Assista ao vídeo:

Crédito: Polícia Militar

