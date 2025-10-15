VÍDEO – Jovem é flagrado realizando manobra “superman” em scooter elétrica na avenida Beira Rio, em Brusque
Vídeo foi gravado por um motorista que passava no local
Um jovem foi flagrado realizando a manobra “superman” enquanto conduzia uma scooter elétrica na avenida Arno Carlos Gracher, margem esquerda da Beira Rio, no Centro de Brusque. O fato foi registrado na terça-feira, 14.
O vídeo gravado por um motorista mostra dois jovens circulando com motos elétricas pela faixa direita da Beira Rio, nas proximidades do Sesc. Um deles, que está à frente, é flagrado realizando a manobra por alguns metros em meio aos carros.
Em contato com o secretário de Trânsito, Emerson Andrade, ele relatou que não houve denúncia sobre a situação, mas que a pasta acompanhou por meio das redes sociais.
“Então eu coloco aqui o telefone da GTB, o telefone emergencial 153, à disposição da população. Quando observarem, façam a denúncia. Se é reiterada a passagem, o uso desse equipamento de forma irresponsável, ou que contraria a legislação do município, façam a denúncia no telefone 153. Certamente vai ficar mais fácil para que a GTB possa fazer a autuação”.
Novamente, o secretário ressaltou a falta de efetivo de agentes em Brusque e que grande parte dos profissionais está atuando no controle de trânsito das obras na cidade, o que impede que parte da fiscalização seja realizada. Entretanto, através do concurso público para contratação de novos agentes, a pasta espera que o aumento ajude a reduzir as demandas relacionadas ao trânsito de Brusque.
