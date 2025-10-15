VÍDEO – Jovem sentou no teto de carro após queda no rio em Brusque; veja momento do resgate

O Corpo de Bombeiros divulgou imagens do resgate do jovem William Fernandes, motorista de 18 anos que caiu de carro no rio Itajaí-Mirim, em Brusque, nesta quarta-feira, 15. Ele aguardava atendimento dos bombeiros sentado em cima do veículo, que não afundou.

William foi resgatado e não teve ferimentos. Ele recusou encaminhamento ao hospital. O acidente aconteceu na rua Ernesto Bianchini, no bairro Rio Branco. Enquanto estava em cima do veículo e aguardava os bombeiros, William conseguiu ligar para o pai.

“Um caminhão estava na minha frente e um carro atrás. Como o caminhão estava na frente, levantava muita poeira. Não lembro como caí no rio. Provavelmente, eu estava muito no canto da pista”, disse William, em entrevista à reportagem de O Município.

Durante a ocorrência, um bombeiro relatou à reportagem que o veículo não submergiu porque ficou preso em um banco de areia. A informação foi confirmada, posteriormente, em relatório da ocorrência.

