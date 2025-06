VÍDEO – Jovens são flagrados pilotando moto elétrica sem capacete no Centro de Brusque

Dois jovens foram flagrados pilotando uma moto elétrica sem capacete no Centro de Brusque. As imagens foram enviadas ao jornal O Município por um leitor na tarde de quinta-feira, 12. O caso ocorreu na rua Barão do Rio Branco.

É possível ver que nem o condutor nem o garupa utilizam o equipamento de proteção. Na última semana, a Prefeitura de Brusque estabeleceu novas regras para a circulação dos chamados equipamentos de mobilidade individual autopropelidos — categoria que inclui patinetes elétricos, skates elétricos e outros.

Está em vigor a exigência de idade mínima de 16 anos para a condução desses veículos em Brusque. Também foram definidas regras sobre limite de velocidade (20 km/h), equipamentos obrigatórios (como campainha, luzes de sinalização e luz dianteira acesa) e o uso de capacete, sendo o modelo ciclístico o mínimo exigido tanto para o condutor quanto para o garupa.

Além disso, os condutores devem obter a Autorização para Conduzir Autopropelido (ACA), emitida após um curso teórico-prático promovido pela Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade. A ACA é obrigatória para quem não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e deve conter os dados do responsável legal em casos de condutores menores de 18 anos.

Confira o vídeo:

Leia também:

1. Carro capota na rodovia Antônio Heil, em Brusque

2. Fenajeep 2025: presidente do Jeep Clube detalha preparativos para a maior festa off-road da América Latina

3. Saldo de empregos: comércio e construção lideram crescimento das vagas em Brusque

4. Confira sete coisas para fazer em Brusque e região no fim de semana

5. Madrasta que esqueceu criança de 3 anos por dez horas dentro de carro é denunciada pelo MP-SC, no Oeste

Assista agora mesmo!

Lendas cercam antigo cemitério polonês de Botuverá, marca da imigração ao município: