VÍDEO – Kombi pega fogo em rodovia de Nova Trento

Uma kombi pegou fogo na rodovia SC-410, em Nova Trento, na noite desta quarta-feira, 15. O incêndio ocorreu no bairro Claraíba, por volta das 19h, e não deixou vítimas.

O fogo foi controlado por uma equipe do Corpo de Bombeiros de Brusque. Conforme a corporação, foram utilizados cerca de 500 litros de água para combater as chamas, que atingiram apenas a parte do motor. O proprietário estava no local e recebeu orientações da equipe.

Confira o vídeo:

Leia também:

1. Investigado por estupro de vulnerável é preso no seu local de trabalho, em Botuverá

2. Veja quais as bandas selecionadas para o Rock no Parque 2025, em Guabiruba

3. Brusque recebe repasse federal para obras de prevenção a desastres sem necessidade de devolução

4. Saiba como funciona a contagem de público da Fenarreco em Brusque

5. Brusque perde para Santa Catarina e encerra temporada com eliminação na Copa SC

Assista agora mesmo!

Antes da Estaiada: conheça a história das antigas pontes do Centro de Brusque:

