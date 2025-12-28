VÍDEO – Laguna decreta emergência após destruição causada por vendaval
Todos os bairros da cidade foram afetados
Todos os bairros da cidade foram afetados
O município de Laguna, no Sul de Santa Catarina, decretou situação de emergência devido à destruição causada por um vendaval. A medida foi assinada pelo prefeito Preto Crippa (Republicanos) neste domingo, 28.
A Secretaria de Proteção e Defesa Civil do estado informa que houve um temporal típico de verão que provocou ventos fortes. A pasta descartou o registro de microexplosão.
Consta no decreto que todos os bairros do município foram afetados pelo vendaval neste sábado, 27. Itens de assistência humanitária foram solicitados em Laguna.
O vendaval provocou destelhamentos, arrancou árvores e derrubou fios, conforme mostram imagens divulgadas pela Defesa Civil. Ainda na noite de sábado, antes do decreto, o prefeito foi a campo verificar os estragos.
Chegada do asfalto entre Brusque e Botuverá trouxe alívio, mas obra enfrentou desafios: