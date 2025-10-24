VÍDEO – Letra de rap contra prefeito de Brusque é encontrada durante operação policial contra pichadores

Um homem foi preso na manhã desta sexta-feira, 24, após operação da Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque contra pichadores de espaços públicos. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos bairros Rio Branco e Dom Joaquim, em Brusque, e dois nos bairros São Pedro e Aymoré, em Guabiruba.

A operação tinha como objetivo apreender materiais relacionados ao crime investigado, como anotações, tintas, sprays, entre outros materiais.

Durante a operação foram apreendidas diversas latas de spray, anotações e cadernos contendo os mesmos traços vistos nas pichações dos espaços públicos, maconha, balança e materiais para a separação e preparo de entorpecente para a venda, culminando na prisão de um homem pelo crime de tráfico de drogas, além de dispositivos móveis que serão analisados pela equipe de investigação.

De acordo com a Polícia Civil, foi apreendida ainda uma carta contendo uma letra de rap com críticas em desfavor do prefeito de Brusque, por ter limpado a ponte do Bairro Rio Branco, no começo da semana.

O prefeito, ao lado do empresário Luciano Hang, participaram de uma ação para remover as pichações nas paredes da ponte. A limpeza teve o apoio de alunos da Escola Cultura.

A iniciativa também marcou o anúncio de uma recompensa de até R$ 7 mil para quem denunciar os autores de pichações em Brusque. Do total, R$ 1 mil será oferecido pelo prefeito, R$ 1 mil pela prefeitura e R$ 5 mil pelo empresário Luciano Hang.

Conforme a Polícia Civil, todo o material apreendido será analisado para verificar a existência de novos indícios de autoria e materialidade ligados à investigação em andamento.

Os investigados poderão responder pelos crimes de dano ao patrimônio público, pichação e associação criminosa, sem prejuízo da apuração de outras práticas no decorrer do inquérito policial.

Início da investigação

As investigações da DIC iniciaram após a constatação de pichações realizadas na ponte a ser inaugurada no bairro Rio Branco e na Arena Brusque.

Conforme a Polícia Civil, foi identificada uma pichação em um ponto de ônibus no município de Guabiruba com as mesmas características daquelas realizadas em Brusque.

O grupo investigado ainda publicou uma nova pichação realizada nesta semana, contudo o local ainda não foi identificado.

No decorrer do inquérito policial, os policiais conseguiram identificar quatro suspeitos de terem participado das ações, os quais inclusive postavam e “ostentavam” em suas redes sociais outras pichações com as mesmas inscrições vistas nos locais públicos citados.

Com base nos elementos coletados, o delegado titular da DIC de Brusque representou então pela busca e apreensão em quatro endereços, sendo tais medidas deferidas pelo Juizado Especial Criminal da Comarca de Brusque, após manifestação favorável do Ministério Público.

