VÍDEO – Loja de calçados afetada por chuva em Brusque realiza outlet com desconto de 80% em peças atingidas

Uma loja de calçados de Brusque teve um prejuízo de R$ 65 mil após a forte chuva que atingiu Brusque na terça-feira, 18. Conforme o proprietário, diversos calçados foram molhados após parte do telhado cair. O fato aconteceu no bairro Águas Claras, uma das regiões mais afetadas pela chuva, na data. Para reaver os danos, a loja dará um desconto de 80% nos calçados danificados.

Wilson Santos, proprietário do Calçados Guarani, ressalta que 2,6 mil pares foram atingidos pela água e que, juntos, totalizam R$ 65 mil. “Parte do teto desabou com a forte chuva e inundou todo o segundo piso”.

Os setores mais afetados foram os esportivos, masculino, feminino e o setor da coleção verão “que foram atingidos completamente”. Os funcionários do estabelecimento trabalham na limpeza do local para a reabertura.

De acordo com o proprietário, por conta do fato, os calçados serão vendidos com 80% de desconto no setor de Outlet da filial. Eles estão passando pelo processo de limpeza e secagem.

Confira imagens de como local ficou:

Leia também:

1. Artista de Brusque ganha destaque em shopping renomado com suas obras

2. Lula entrega projeto de isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil

3. FIP Baby: maior feira de produtos infantis e para gestantes de Santa Catarina acontece em Brusque

4. Advogado de Brusque assumirá como chefe de gabinete no Porto de Itajaí após federalização

5. Vida de luxo: falso policial que aplicou golpes em Brusque é preso em Joinville após causar prejuízo de R$ 100 mil

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: