VÍDEO – Loja de informática é furtada e tem prejuízo de R$ 40 mil em Brusque

Uma loja de informática localizada na avenida Otto Renaux, em Brusque, foi furtada por três criminosos na madrugada de quarta-feira, 27. Entre equipamentos do estabelecimento e de clientes, o prejuízo chega a cerca de R$ 40 mil. As imagens das câmeras de segurança foram enviadas ao jornal O Município.

O proprietário conta que recebeu uma ligação de um funcionário sobre o furto no momento em que saía de casa para o trabalho. O colaborador relatou ter encontrado a porta de vidro e a grade quebradas, além da ausência dos equipamentos. Foram levados oito notebooks, um monitor e uma impressora.

Quando o dono chegou, a Polícia Militar já estava no local. O crime ocorreu por volta das 4h50. Segundo ele, por volta das 6h, outra pessoa também percebeu a porta danificada e acionou a polícia, que chegou a ligar para o estabelecimento, mas não conseguiu contato. Mais tarde, a equipe retornou e conversou com o funcionário e o proprietário para registrar o boletim de ocorrência.

“Os três homens saíram pela rua João Olinger em um Mobi branco. O furto durou cerca de sete minutos e ficamos com esse prejuízo. Além da perda dos equipamentos, teremos que consertar a porta e a grade. É um grande mal-estar, mas estamos lidando da melhor forma possível”, disse o dono.

Confira o vídeo:

