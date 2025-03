VÍDEO – Loja de instrumentos musicais é furtada no Centro de Brusque e tem prejuízo de R$ 8,5 mil

Uma loja de instrumentos musicais localizada no Centro de Brusque foi furtada na última sexta-feira, 14, e teve um prejuízo de R$ 8,5 mil. As imagens do crime foram enviadas ao jornal O Município pelo proprietário do estabelecimento nesta segunda-feira, 17.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado por ele na Polícia Civil, o caso aconteceu por volta das 3h da sexta. Dois homens abriram uma das janelas da loja sem danificá-la e furtaram um saxofone, avaliado em R$ 5 mil e um violão no valor de R$ 3,5 mil.

Pelas imagens, é possível ver que os dois homens conversavam ao lado de fora da loja antes de se aproximar do estabelecimento. Um tempo depois, com ajuda de um barril, um deles abre a janela e furta os instrumentos. A Polícia Militar foi acionada e esteve no local.

Confira as imagens:

