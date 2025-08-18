VÍDEO – Lombada é instalada em rua do Águas Claras, em Brusque, onde idosa morreu atropelada
Família organizou abaixo-assinado pedindo a instalação
Na quinta-feira, 14, a Secretaria de Obras instalou uma lombada na rua Augusto Klapoth, no bairro Águas Claras. O local registra alto número de acidentes e foi o trecho onde Eulina Maria Rudolfo Torresani, de 77 anos, morreu após ser atropelada por uma motocicleta em junho.
A família de Eulina chegou a organizar um abaixo-assinado pedindo a instalação. O movimento foi iniciado por uma das filhas, Ana Paula Torresani, que buscou apoio do vereador Leonardo Schmitz (PL) para viabilizar a demanda, já que a via também possui intenso fluxo de veículos.
Ana, proprietária de uma loja em frente à faixa de pedestres, relata presenciar acidentes com frequência.
O atropelamento aconteceu na manhã de 9 de junho, uma segunda-feira. Conforme relatório da Polícia Militar, um veículo parou para que Eulina atravessasse na faixa de pedestres. Para não colidir na traseira, uma motocicleta desviou pela lateral e acabou atingindo a idosa.
A moto, uma Honda Dream conduzida por um homem, causou ferimentos leves no piloto. Já Eulina, conhecida como Nina, foi encontrada inconsciente, em parada cardiorrespiratória e com forte hemorragia na cabeça.
Socorristas realizaram manobras de reanimação, mas, apesar dos esforços, o óbito foi confirmado no local pelo médico responsável.
Após os procedimentos, a cena ficou sob responsabilidade da PM, que acionou a Polícia Científica para a perícia. A equipe do caminhão de resgate fez a limpeza da pista.
O jornal O Município conversou com trabalhadores da região sobre o fluxo de veículos e a frequência de acidentes na rua.
Um funcionário de um posto de gasolina da rua Florianópolis — via que antecede a Augusto Klapoth — comentou que vê com frequência veículos em alta velocidade.
“Eu passo diariamente quando venho trabalhar e, de vez em quando, parece que sempre tem um acidente entre pedestre e moto”, disse.
Segundo ele, a condução de motocicletas e de motos elétricas tem sido um problema recente. Para o funcionário, um redutor de velocidade ajudará a evitar novos acidentes.
“Porque não tem outra coisa que possa ser feita, né?”, afirmou, acrescentando que os condutores de motos elétricas precisam ter mais atenção no trânsito. “Às vezes atrapalham um carro, uma moto, um caminhão. Eles desviam e é aí que pode ocorrer um acidente”.
Outro trabalhador, de uma empresa localizada na rua Augusto Klapoth, ironizou a situação, dizendo que, pelo volume de veículos, até parecem poucos os acidentes registrados. “Era para morrer dez pessoas por dia”, comentou.
Ele destacou principalmente a conduta de alguns motociclistas. “A gente sabe que tem motoqueiros que respeitam a sinalização e os pedestres, mas muitos fazem coisas inacreditáveis. Não sei como eles não caem”.
