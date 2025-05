VÍDEO – Luciano Hang chama Prefeitura de Joinville de “manicômio” e prefeito rebate empresário

No fim da tarde desta terça-feira, 13, o prefeito de Joinville, Adriano Silva (Novo), usou as redes oficiais do órgão público para rebater as críticas feitas pelo empresário Luciano Hang, dono da Havan, em relação à burocracia.

No vídeo divulgado nas redes sociais do empresário, Luciano Hang diz que são absurdas “as exigências feitas pelo município a empreendedores”. A Havan tem três unidades na cidade.

“Joinville é uma das cidades com mais burocracias que tem. Acabei de reclamar com o prefeito. É uma loucura. A Prefeitura de Joinville é um manicômio. É uma turma de loucos. Trabalha só maluco lá. Tinha cinco lojas para fazer aqui e demorei anos e não consegui fazer. Agora que estou conseguindo liberar. O que eles exigem dos empreendedores aqui é um absurdo e quem paga é a população. As coisas não saem em Joinville e a qualidade de vida de vocês não acontecem porque tem uma turma de malucos lá na Prefeitura”, disse o empresário.

Em vídeo divulgado no início da noite, Adriano lamenta a forma como Hang se refere aos servidores públicos de Joinville e informa que, na manhã desta terça-feira, recebeu uma ligação do empresário e explicou que os questionamentos feitos por ele eram referentes a leis de acessibilidade.

“Recebi o vídeo com indignação. Luciano, minha admiração e respeito por você e sua empresa permanece, porém não posso deixar de me posicionar, quando o nome da nossa cidade de Joinville e a honra dos nossos servidores municipais são questionados. A fiscalização nas calçadas foi motivada por denúncia, com o devido prazo legal para os ajustes necessários”, comentou o gestor.

Já em relação ao piso podotátil no interior das suas lojas, Adriano disse que esta não é uma questão exigida pelo município e, por isso, não há nenhum registro de notificação, orientação ou multa por parte da prefeitura.

“Quando assumimos a gestão, em 2021, resolvemos com rapidez muitos problemas que haviam para a liberação de alvarás, inclusive para as obras da Havan em Joinville. Tudo dentro do que prevê a legislação”, finalizou.

A varejista está presente em Joinville há 20 anos. A inauguração da primeira loja ocorreu em outubro de 2004, na avenida Coronel Procópio Gomes, na região central da cidade. Em 2012, a Havan abriu uma nova loja no Garten Shopping, localizado na região norte do município e a última foi inaugurada em setembro de 2024, no bairro Costa e Silva.

