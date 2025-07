VÍDEO – Luciano Hang critica lentidão na aduana Argentina e recebe resposta do presidente Javier Milei

O empresário brusquense Luciano Hang, dono da Havan, publicou um vídeo nas redes sociais no sábado, 19, em que critica a lentidão no processo de entrada na Argentina pela aduana de Puerto Iguazú, fronteira com Foz do Iguaçu (PR).

Segundo ele, a espera para cruzar de um país ao outro ultrapassou de duas a três horas, mesmo em um dia útil e com pouco movimento.

Além disso, destacou o contraste com a agilidade do controle brasileiro, em que para atravessar da Argentina para o Brasil é muito mais rápido.

“Visitando nossas lojas em Foz do Iguaçu, resolvi jantar em Puerto Iguazú, na Argentina, e estou há duas horas numa fila sem fim”, relatou Hang.

No vídeo, ele mostra a fila de carros parados e a insatisfação dos motoristas que, assim como ele, aguardavam para entrar no país vizinho.

“Imagina isso num feriado ou fim de semana, a lentidão pode ultrapassar até cinco horas. Muita gente acaba desistindo de visitar Puerto Iguazú por causa desse transtorno”, alertou.

O empresário ainda fez um apelo direto ao presidente da Argentina, Javier Milei, para que enfrente a burocracia que prejudica o turismo e a economia local.

“Presidente Milei, está na hora de passar a motosserra na burocracia da aduana Argentina. Isso aqui afasta os turistas e atrasa o desenvolvimento da região”, declarou.

A repercussão foi imediata. O próprio presidente Javier Milei curtiu o vídeo publicado por Hang no Instagram e respondeu ao empresário por mensagem privada com um curto e direto: “Lo transmito”. A expressão foi utilizada como forma de dizer que Milei está ciente de reclamação.

O vídeo gerou ampla repercussão nas redes sociais, com milhares de interações e compartilhamentos.

