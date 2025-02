VÍDEO – Luciano Hang denuncia tentativa de arrombamento em loja da Havan em Blumenau

O empresário Luciano Hang, dono da Havan, publicou um vídeo nas redes sociais nesta quarta-feira, 19, onde mostra um jovem tentando arrombar a porta do Castelo Havan, loja localizada na rua XV de Novembro, no Centro de Blumenau. De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu na madrugada de terça-feira, 18.

Segundo Luciano Hang, o primeiro suspeito tentou entrar na loja por volta da 1h da manhã, mas os dispositivos de segurança foram acionados, fazendo com que ele fugisse. Mais tarde, por volta das 4h40, ele retornou ao local, desta vez acompanhado de uma mulher. Novamente, o sistema de segurança da unidade identificou a tentativa de invasão, acionando a PM e a equipe de vigilância da empresa.

De acordo com o relato do empresário, os dois foram encontrados pelas autoridades no local, porém, não chegaram a ser detidos. “A polícia nada fez. Um verdadeiro absurdo”, declarou Hang. Ele também questionou o fato de que os suspeitos foram liberados, pois, segundo a polícia, “não houve crime”.

A reportagem de O Município entrou em contato com a PM, que emitiu uma nota sobre o caso. Conforme a polícia, como o crime de dano não prevê prisão em flagrante, os envolvidos foram liberados após o registro do Boletim de Ocorrência. O caso será encaminhado à Polícia Civil para investigação.

Confira a nota completa:

Com relação aos fatos narrados, informamos que a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência aonde um homem, acompanhado de uma mulher, tentava invadir um comércio na cidade Blumenau. O Centro de Operações do 7º CRPM identificou as características do casal via videomonitoramento e repassou as informações às guarnições, que lograram êxito na abordagem dos dois.

Após a abordagem inicial, foi identificado pelo videomonitoramento que o casal não havia adentrado na loja e sem indícios de furto. Os policiais militares identificaram apenas o dano na fechadura da porta de entrada do estabelecimento comercial.

A Central de Emergência acionou o gerente da loja, que ao chegar no local e inteirado dos fatos, informou que iria aguardar o prazo legal para manifestar-se sobre a representação contra os autores do dano.

Diante dos fatos, foi lavrado Boletim de Ocorrência e as partes foram liberadas no local. O Boletim de Ocorrência será enviado à Polícia Civil, que investigará o delito.

Destaca-se que crime de dano não permite a prisão em flagrante e condução do autor a delegacia.

