VÍDEO – Luciano Hang doa R$ 10 milhões para famílias vítimas das cheias no Rio Grande do Sul

Nesta quarta-feira, 5, o empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan, esteve no Vale do Taquari para iniciar a distribuição de R$ 10 milhões destinados às famílias vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Primeira família a receber a ajuda estava na loja do empresário para pagar uma conta.

Desse valor total, R$ 7 milhões foram arrecadados por meio do Troco Solidário, nas 176 lojas da Havan em todo o Brasil, os quais foram doados por clientes. Esse montante será distribuído entre 700 famílias da região que receberão, individualmente, a quantia de R$10 mil em dinheiro para usarem da maneira que acharem necessário.

Luciano afirma que o apoio financeiro servirá como um alívio imediato, além de ajudar na reconstrução da vida das vítimas. ”É um recomeço”, afirma o dono da Havan. Além do valor arrecadado pelo Troco Solidário, a Havan também contribuiu com mais R$ 3 milhões em cartões solidários no valor de R$1 mil cada. Estes cartões serão distribuídos para três mil famílias, permitindo-lhes adquirir itens essenciais nas lojas da Havan.

Para a seleção das famílias e distribuição correta dos valores, a ação humanitária da Havan conta com apoio dos clubes Rotary e Lions dos municípios. “São duas instituições sérias e de credibilidade que farão essas doações chegarem nas mãos de quem realmente precisa”, diz Hang.

Durante o dia, Luciano Hang visitou as cidades de Lajeado, Estrela e Arroio do Meio, onde fez as doações pessoalmente. “Estar aqui nesses bairros e ver tudo destruído é assustador. Não dá para imaginar que antes haviam casas nesses lugares”, comenta.

A primeira doação de R$ 10 mil em dinheiro foi feita pela manhã, quando o empresário chegou à cidade e encontrou o casal Marino Blasi e Rosani, moradores de Arroio do Meio, que foram até a loja Havan pagar a fatura do cartão. Ao serem surpreendidos por Hang, Rosani se emocionou. “Morávamos há 30 anos na mesma casa e agora não restou mais nada”, diz a moradora.

Confira o vídeo:

Em Lajeado, o casal Éder e Renata de Borba também recebeu R$ 10 mil, assim como Haidelon Diger e o casal Carlos Augusto Bergmann e Ana Paula. Já em Estrela, Laurício Ely foi contemplado com o valor do Troco Solidário para recomeçar. Ele é um dos moradores do bairro Moinhos, que ficou completamente devastado e que hoje não possui mais casas.

Agradecimento

O empresário Luciano Hang agradeceu às pessoas que contribuíram com a Havan para fazer a doação ao Troco Solidário. “Foi incrível ver a união das pessoas de todo o país. Tenho certeza que esses valores farão a diferença na vida dessas famílias. Queremos, em breve, retornar a estes lugares e encontrar um cenário completamente diferente”, diz.

O empresário segue na região do Vale do Taquari nesta quinta-feira, realizando visitas e entregas previstas em outras regiões.

Confira as imagens:

