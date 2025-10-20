VÍDEO – Luciano Hang e prefeito de Brusque participam de ação para limpar pichação em ponte da cidade

O empresário Luciano Hang e o prefeito de Brusque, André Vechi, participaram de uma ação para remover pichações na nova ponte que liga os bairros Jardim Maluche e Rio Branco. A limpeza teve o apoio de alunos da Escola Cultura, que se uniram para restaurar o local após o ato de vandalismo.

A iniciativa também marcou o anúncio de uma recompensa de até R$ 7 mil para quem denunciar os autores de pichações em Brusque. Do total, R$ 1 mil será oferecido pelo prefeito, R$ 1 mil pela prefeitura e R$ 5 mil pelo empresário Luciano Hang.

Durante o vídeo divulgado nas redes sociais, Hang destacou que a cidade tem se empenhado em manter o espaço urbano limpo e organizado.

“Brusque não tem espaço para pichadores. É uma cidade de gente trabalhadora, que cuida da cidade. Temos feito um trabalho muito grande para manter tudo limpo”, afirmou.

O prefeito André Vechi reforçou o compromisso da administração municipal em combater o vandalismo com ações de educação e punição.

“A gente está combatendo a pichação, educando, ensinando que é preciso cuidar e amar a cidade, e punindo quem comete esse tipo de crime”, disse.

Hang também lembrou que a Câmara de Vereadores aprovou uma lei específica para punir os pichadores, com multa de R$ 5 mil por ocorrência.

“Vinte por cento desse valor vai para quem denunciar o pichador. É uma forma de incentivar o cidadão a colaborar com a preservação da cidade”, explicou.

Segundo Vechi, a prefeitura vai ampliar o trabalho de conscientização nas escolas municipais. “Queremos que as crianças aprendam desde cedo a cuidar e limpar os espaços públicos, entendendo que a cidade é de todos”, destacou o prefeito.

Durante a ação, Hang elogiou o envolvimento dos alunos da Escola Cultura e ressaltou o impacto coletivo da limpeza urbana.

“Quando a gente cuida dos jardins, das calçadas e das ruas, todo mundo ganha. Uma cidade limpa transmite segurança e orgulho para quem mora nela”, disse.

A Polícia Civil de Brusque está analisando imagens de câmeras de segurança para identificar os autores da pichação na ponte. A avenida onde o ato de vandalismo ocorreu será inaugurada no próximo domingo, 26.

