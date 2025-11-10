VÍDEO – Luciano Hang envia mais de mil roupas de cama para moradores de cidade destruída por tornado no Paraná

O empresário Luciano Hang enviou no domingo, 9, uma equipe da Havan até Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, para verificar de perto a situação do município, que foi fortemente atingido por um tornado na sexta-feira, 7. Além da equipe, uma carreta carregada com 1.200 edredons e 330 travesseiros chegou ao local para ser distribuída às famílias afetadas.

Mesmo impossibilitado de comparecer pessoalmente, Luciano acompanha de perto as ações, apoiando a população. Hang recentemente passou por uma cirurgia no braço.

“Para ter ideia do que realmente aconteceu, é preciso estar presente, ver com os próprios olhos a destruição e a dor das pessoas. A Havan se solidariza com as famílias e com toda a cidade de Rio Bonito do Iguaçu. Não tem como ficar indiferente diante de uma tragédia dessas. Nosso papel é estender a mão e fazer o que estiver ao nosso alcance. E faço um apelo: que outras pessoas, especialmente os empresários, também se inspirem e contribuam. Neste momento, a maior necessidade são materiais de construção, para que as famílias possam reconstruir suas casas e suas vidas”, destacou Luciano.

O empresário afirmou que estava ansioso para visitar a cidade, abraçar as pessoas e acompanhar de perto o trabalho de ajuda. Ele garantiu que a Havan continuará ajudando Rio Bonito do Iguaçu com o que for necessário para a reconstrução e recuperação do município.

