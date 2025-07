VÍDEO – Luciano Hang liga para gaúchos afetados pelas enchentes e doa dez casas por meio do troco solidário

O empresário Luciano Hang ligou para dez gaúchos que ficaram desalojados durante as enchentes de maio de 2024 e anunciou, durante a ligação, a doação de casas para eles. Além disso, os beneficiados também receberão um cartão solidário da Havan, no valor de R$ 2 mil, para compras.

A ação é realizada por meio da campanha Troco Solidário, em parceria com o projeto Fight For Life, que arrecada recursos para ajudar os atingidos pelas cheias no Rio Grande do Sul.

O ex-lutador do UFC Minotauro também participou do anúncio das doações, ao lado de Hang. O atleta também possui projetos sociais no estado. Todas as casas serão destinadas a moradores do município de Cruzeiro do Sul (RS).

“São doações para pessoas que realmente precisam, que estão em abrigos e perderam tudo. Além de ajudarmos na construção dos novos lares, nós, da Havan, vamos doar cartões solidários de R$ 2 mil para que as famílias possam comprar itens e mobiliar suas casas”, afirma Luciano Hang.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciano Hang (@lucianohangbr)

