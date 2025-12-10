VÍDEO – Luciano Hang oferece R$ 10 mil para identificar homem que tentou colocar fogo na estátua da Havan em Natal (RN)

A Estátua da Liberdade da Havan, em Natal (RN), foi alvo de uma tentativa de incêndio na madrugada desta terça-feira, 9.

O proprietário Luciano Hang está oferecendo R$ 10 mil para quem ajudar a identificar o autor do ataque.

Um homem entrou no estacionamento da megaloja por volta das 4h50 e colocou fogo na porta localizada na base do monumento, utilizando panos e material inflamável.

A central de monitoramento registrou o momento em que o criminoso se aproximou do local. A equipe ainda tentou afastá-lo com sinais sonoros. O responsável pela filial foi acionado, assim como a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.

Após atear fogo, o suspeito fugiu e não foi mais localizado. As chamas ficaram restritas a uma área da estátua e se apagaram sozinhas.

O empresário Luciano Hang lamentou o episódio. “É muito triste ver esse tipo de maldade. Isso não pode ficar impune. As pessoas não podem aceitar o errado como se verdadeiro fosse. Vamos colaborar com as autoridades para que o responsável seja identificado e responda pelo que fez”, declarou.

As imagens do circuito interno foram entregues à Polícia Civil, que trabalha para identificar o criminoso. Informações sobre o paradeiro do suspeito podem ser repassadas às polícias Civil e Militar pelos números 181 e 190, ou ainda pelo 0800 517 0051.

