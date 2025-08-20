VÍDEO – Luciano Hang oferece recompensa de R$ 5 mil por informações sobre pichadores em Brusque

O empresário Luciano Hang publicou nas redes sociais um vídeo em que incentiva moradores de Brusque a denunciarem pichadores na cidade.

Ele destacou que a ação é direcionada especialmente a quem costuma assinar suas marcas nos muros.

Na gravação, Hang menciona a lei municipal recentemente sancionada, que prevê multa de R$ 5 mil para quem for flagrado pichando paredes e oferece recompensa de R$ 1 mil para quem ligar à ouvidoria da Prefeitura e informar o autor da pichação.

“Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Você ganha R$ 1 mil da prefeitura e eu vou dar mais R$ 5 mil”, disse Hang, referindo-se a uma pichação específica no vídeo.

A Prefeitura de Brusque, por meio da Ouvidoria, disponibiliza o telefone 156 para denúncias de vandalismo. Segundo a administração municipal, a lei busca reduzir depredações e manter os espaços urbanos mais limpos e seguros.

No vídeo, o empresário enfatiza: “parem de pichar os muros da cidade de Brusque, senão você vai ser procurado. Vamos pegar o vagabundo”.

