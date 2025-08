VÍDEO – Luciano Hang propõe alteração de nome de cidade no Norte catarinense

Durante um vídeo publicado nas redes sociais na última segunda-feira, 6, o empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan, sugeriu uma mudança no nome da cidade de Barra Velha, no Litoral Norte cartarinense.

A proposta surgiu durante uma visita ao Centro de Distribuição da Havan, instalado no município. Acompanhado do prefeito Daniel Cunha (PSD), Luciano Hang, disse que o nome atual de Barra Velha não refletiria mais o perfil moderno e turístico da cidade.

“A cidade de Barra Velha está crescendo, uma das cidades que mais cresce no Brasil. Barra Velha já não condiz mais com o nome dessa cidade linda e maravilhosa. Nós estamos discutindo. Prefeito, vamos fazer uma pesquisa aí, qual [nome] fica mais bonito”, diz Hang.

Entre os novos nomes sugeridos pelo empresário estão “Praia da Barra” e “Balneário da Barra”. O vídeo publicado nas redes sociais do empresário dividiu opiniões nos comentários, com pessoas apoiando e outras discordando da ideia de alterar no nome do município.

Para a mudança no nome da cidade é necessário que um projeto de lei seja aprovado pela Câmara dos Vereadores local.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciano Hang (@lucianohangbr)

Leia também:

1. Mandioca de 49 kg é colhida em Brusque e surpreende agricultor

2. Drácula: clássico do terror ganha nova versão em cartaz nos cinemas de Brusque

3. Senadora brusquense assina pedido de impeachment de Alexandre de Moraes: “gesto de coerência”

4. Homem é morto a facadas e espancado após cobrar aluguel de inquilino em Itajaí

5. Encontro em Brusque discutirá formas de reduzir sinistros de trânsito; saiba como participar



Assista agora mesmo!

Como e onde ensinavam os primeiros professores de Guabiruba no século 19: