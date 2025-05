VÍDEO – Luciano Hang revela projeto que transformará casa do cônsul Carlos Renaux em parque público

O empresário Luciano Hang apresenta as primeiras imagens do projeto para a histórica casa do cônsul Carlos Renaux, localizada no complexo da antiga fábrica Renaux, em Brusque. O dono da Havan revela que o espaço será restaurado e aberto para visitação pública.

O imóvel, recentemente adquirido pela Havan, faz parte de um projeto maior: transformar toda a área de 55 mil metros quadrados no “Parque Renaux”, um espaço dedicado à preservação histórica e cultural da cidade.

“A casa do cônsul Carlos Renaux está dentro do complexo da fábrica Renaux, que adquirimos há sete anos. Na época, adquirimos 40 mil metros quadrados de fábrica e 6,5 milhões de metros quadrados de terreno. Agora, incorporamos mais esse espaço de 55 mil m² da casa. Queremos restaurar e transformar todo o espaço onde está a casa do cônsul em um parque para visitação pública. É a história viva da nossa cidade”, afirma Luciano Hang.

Veja fotos do projeto:

Detalhes da casa

Construída em 1932 por Carlos Renaux após seu retorno da Alemanha, a residência se mantém preservada, com elementos originais que impressionam pela conservação e relevância histórica.

Entre eles, destaca-se um dos primeiros sistemas de climatização do sul do Brasil: a ventilação saía pelos lustres de cada quarto, através de uma tubulação interna conectada a um sensor que regulava a temperatura desejada.

No entorno da casa, está o mausoléu onde a esposa do cônsul foi sepultada, além do local onde os cães da família, trazidos da Alemanha, também foram enterrados. O jardim, considerado à época o mais bonito de Santa Catarina, era mantido por oito jardineiros.

“São 100 anos de história e vamos deixar tudo perfeito, com a cara da Havan. Queremos que esse espaço seja um lugar que todos possam visitar e conhecer, preservando o legado de uma das famílias mais importantes para Brusque e para o Brasil”, ressalta Hang.

Desde 2017, quando adquiriu as instalações da antiga fábrica de tecidos Renaux, a empresa investe na preservação da memória local.

“Nos próximos meses, restauraremos a casa e todo o entorno para que este espaço se torne um verdadeiro cartão-postal, aberto a toda a comunidade”, completa o empresário.

Empresário revelou detalhes da casa; assista:

Leia também:

1. Frio úmido em Brusque: veja a previsão e os efeitos para esta quinta-feira

2. Matheus Nogueira projeta Brusque mais forte após a Copa do Brasil e mira pontos positivos

3. Prefeito de Brusque se encontra com executivos de gigante automotiva em Lisboa

4. Cultura literária: como os últimos sebos de Brusque se adequam às novas tecnologias e mantêm leitores fiéis

5. Conheça família do MS que fez mudança para Brusque de carro e compartilha rotina nas redes sociais

Assista agora mesmo!

Desenvolvedor de Guiné-Bissau, na África, conheceu Brusque após contato no LinkedIn: