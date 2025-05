VÍDEO – Luciano Hang se encontra com cantor Leonardo em Barra Velha

O empresário Luciano Hang se encontrou com o cantor sertanejo Leonardo na manhã desta segunda-feira, 19, no Centro de Distribuição da Havan, em Barra Velha. Ao longo do dia, Leonardo visitará a sede da empresa em Brusque acompanhado da esposa, Poliana Rocha.

O momento foi registrado em vídeo e publicado nas redes sociais do dono da Havan.

Confira o vídeo:

