VÍDEO – Macaco-prego é resgatado e homem é preso por fraude em São Francisco do Sul

A Polícia Civil resgatou um macaco-prego e prendeu um homem de 46 anos por fraude na tarde desta quinta-feira, 22, em São Francisco do Sul. A operação foi realizada pela Delegacia de Proteção Animal da Divisão de Investigação Criminal (DIC).

O suspeito apresentou à equipe notas fiscais e um certificado de origem falsos. A documentação foi adquirida por R$ 7 mil, com o objetivo de “esquentar”, ou seja, dar aparência de legalidade aos animais que possuía.

Segundo as investigações, ao menos três macacos desta espécie já estiveram sob a posse do investigado.

O animal, que estava com a família há aproximadamente um ano, foi encaminhado ao Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) e passará por um processo de reabilitação, com o objetivo de restaurar seu comportamento natural.

O homem já havia sido alvo de fiscalizações anteriores, sem que a falsificação documental fosse identificada. Confira o vídeo:

Leia também:

1. VÍDEO – Filha de brusquense recebe transplante de medula após meses de espera e agradece apoio dos moradores

2. Reforma atrasada e goteiras: UBS da rua Nova Trento enfrenta problemas estruturais em Brusque

3. Lula vem a Itajaí na próxima semana; confira agenda

4. VÍDEO – Menina caminha na cascata onde brota o rio Itajaí-Mirim, em Vidal Ramos

5. Pesquisa aponta Luciano Hang como quinto empreendedor mais admirado por donos de pequenos negócios do Brasil

Assista agora mesmo!

Desenvolvedor de Guiné-Bissau, na África, conheceu Brusque após contato no LinkedIn: