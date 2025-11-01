VÍDEO – Mãe registra filho “conversando” com bem-te-vi em Brusque

O vídeo de uma criança de Brusque brincando com um bem-te-vi viralizou nas redes sociais nesta semana. A criança se chama Liam e tem 2 anos. O registro passa de 250 mil curtidas no Instagram.

A mãe, Heloisa Machado Klabunde, conta que a gravação ocorreu de forma espontânea, enquanto o filho procurava jabuticabas. De acordo com ela, eles veem diversos pássaros na região perto de sua casa, no bairro Cedrinho, mas que até então nunca tinha ocorrido uma aproximação como a do vídeo.

“Sugeri ao Liam parar de brincar um pouco para pegar jabuticabas. Nesse momento, enquanto eu estava apanhando as jabuticabas, escutei ele ‘conversando’ com alguém. Quando olhei era ele e o bem-te-vi”, conta a mãe.

Ela acredita que se tratava de um filhote que estava aprendendo a voar e por isso permitiu a aproximação. “Os pais estavam bem próximos chamando”.

Confira a conversa como bem-te-vi:

Logo depois que os dois saíram de perto da árvore viram o bem-te-vi voando “desastrado” até os pais. “Essas árvores são bem grandes e são morada de muitos outros passarinhos”.

“Falei para ele pegar no impulso, mas foi muito engraçado. Realmente eu achei que o passarinho iria voar”.

Heloisa costuma gravar e publicar vídeos de Liam interagindo com a natureza em seu Instagram. A família possui uma empresa de soluções sustentáveis, mas que surgiu como uma consequência do estilo de vida que eles já levavam.

“Vendemos soluções sustentáveis como energia solar, cisterna para reuso de água da chuva e tratamento ecológico do esgoto. Então o Liam já cresceu no meio disso tudo. Sempre deixamos ele livre para explorar“, finaliza.

