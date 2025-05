VÍDEO – Maior navio de transporte de veículos do mundo atraca no Porto de Itajaí com 7 mil carros da BYD

O Porto de Itajaí entrou para a história nesta quarta-feira, 28, ao receber o maior navio de transporte de veículos do mundo, o BYD Shenzhen, trazendo 7.292 carros elétricos da montadora chinesa. A embarcação, projetada especialmente para essa rota, faz sua viagem inaugural ao Brasil.

O desembarque das primeiras unidades foi realizado no começo da tarde desta quarta, às 13h, por meio de uma operação do tipo RoRo (Roll-on/Roll-off). Nesse modelo logístico, os veículos entram e saem do navio rodando por rampas, sem necessidade de guindastes ou içamentos. É uma técnica comum em navios específicos para transporte automotivo, que garante agilidade e eficiência ao processo portuário.

O superintendente João Paulo Tavares Bastos afirmou que os mais de 7 mil carros desembarcarão 24 horas por dia, nos próximos cinco dias. “Isso é um sinal da retomada do porto federalizado. É resultado de muito trabalho. O porto estava abandonado, parado, e agora trazendo essa carga de grande valor agregado, que significa emprego, tributação, recolhimento de ISS para a prefeitura. Muito diferente do que foi dito quando assumimos as operações. É um sinal dos novos tempos, para que o Porto de Itajaí volte a ser um porto cinco estrelas como ele sempre foi”.

Impacto econômico e logístico

A operação envolverá cerca de 130 caminhões-cegonha e mais de 500 profissionais, incluindo 10 estivadores e 18 motoristas no desembarque terrestre. Aproximadamente 100 veículos circulam por hora, com caminhões entrando e saindo sem interrupção, enquanto o pátio é monitorado digitalmente e o controle logístico acontece em tempo real.

Além de reforçar a cadeia automotiva e gerar empregos temporários, a operação consolida Santa Catarina como um dos principais hubs brasileiros para veículos eletrificados, fortalecendo o posicionamento estratégico do estado no mercado internacional.

