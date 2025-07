VÍDEO – Mais de dez pitbulls são resgatados após serem abandonados em Balneário Camboriú

Mais de dez cães da raça pitbull foram encontrados abandonados em uma área de mata em Balneário Camboriú, na manhã da última quinta-feira, 3. O resgate foi feito pela Guarda Municipal de Balneário Camboriú e a Diretoria de Combate aos Maus-tratos Contra Animais (DCMCA). O caso ocorreu na avenida Rodesindo Pavan, entre os bairros Barra e Laranjeiras.

Conforme a Guarda Municipal, após denúncia de que no meio da mata, havia uma Pitbull fêmea com 13 filhotes, agentes foram acionados para irem até o local. Lá, foram encontrados os 14 animais, todos magros, com problemas de pele e tremendo de frio, deitados em cima de um colchão molhado.

Posteriormente, os animais foram encaminhados para a ONG Viva Bicho, onde passaram por acompanhamento veterinário. A reportagem procurou a ONG para questionar sobre o processo de adoção dos animais, mas não houve resposta até a publicação da matéria.

