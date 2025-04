VÍDEO – Mancha escura e espumas são registradas no rio Itajaí-Mirim em Brusque

A presença de uma mancha escura foi registrada no rio Itajaí-Mirim, no início da tarde desta sexta-feira, 25, no Centro de Brusque. Na mesma área, diversas aves foram vistas se alimentando.

Além da mancha, as imagens mostram também uma espuma branca se formando logo após o desembocar da água no rio.

Em contato com a Fundação Municipal de Meio Ambiente (Fundema), o órgão comunicou que uma equipe esta se deslocando para o local.

Confira o vídeo:

Leia também:

1. Legendários: moradores de Brusque aderem a movimento que leva homens para subir montanha

2. VÍDEO – Câmera registra furto de bicicleta em estacionamento de academia no Centro de Brusque

3. Ex-presidente Collor é preso em Alagoas

4. Samae de Brusque abre barragem e deixa trecho do rio Itajaí-Mirim praticamente seco; veja fotos

5. Caso Iranildo: começa julgamento de acusados pelo assassinato de homem no Limeira, em Brusque

Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: