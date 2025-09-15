VÍDEO – Manutenção de poste atingido por carro no Rio Branco, em Brusque, causa transtornos no trânsito

Um carro colidiu contra um poste na rua João Bianchini, no bairro Rio Branco, em Brusque. Segundo testemunhas, o caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 15. Uma leitora do jornal O Município que passava pelo local enviou imagens de uma equipe atuando na manutenção do poste na manhã desta segunda. Havia um caminhão parado no meio da via por volta das 7h15, o que causou transtornos no trânsito.

“Eu entendo a urgência do serviço, mas poderiam ao menos avisar nas entradas da rua. Ou colocar o caminhão em apenas uma via e chamar a guarda de trânsito ou a PM. O trânsito ficou um caos. Eu estava indo em direção a Botuverá e, quando consegui passar, vi que a fila de carros estava além da rótula em frente à igreja”, relatou.

A reportagem entrou em contato com a assessoria da Celesc para obter detalhes sobre o serviço. A equipe informou que irá apurar o caso.

O Corpo de Bombeiros não registrou a ocorrência, e a Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) não informou detalhes sobre o caso.

Confira o vídeo:

