VÍDEO – Máquina escavadeira cai de caminhão em acidente no Souza Cruz, em Brusque

Um acidente envolvendo um caminhão que transportava uma máquina escavadeira foi registrado na manhã deste sábado, 17, na rua Luiz Dada, no bairro Souza Cruz, em Brusque. A máquina teria tombado após o condutor do caminhão perder o controle.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência por volta das 11h, entretanto, informou que houve apenas danos materiais. A Guarda de Trânsito também esteve no local e ajudou a sinalizar o local.

O acidente deixou a via totalmente interditada. A GTB ficou no local até a retirada do maquinário. Um boletim de ocorrência foi feito pela Polícia Militar.

Não há informações oficiais sobre a dinâmica do acidente.

