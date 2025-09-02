VÍDEO – Maus-tratos e morte: prefeito de Nova Trento se manifesta após casos durante tradicional cavalgada

O prefeito de Nova Trento, Max de Oliveira, se manifestou após o caso de maus-tratos durante uma cavalgada rumo ao Santuário de Santa Paulina. Além disso, ele também citou acidentes na ação, um deles resultando em morte. Ao lado do vice, Laerci Girola, o prefeito afirma que pretende regulamentar a prática no município.

O vídeo da manifestação do chefe do Executivo foi publicado nas redes sociais. Os casos aconteceram no sábado, 30. Segundo informações preliminares, a vítima fatal de um ataque cardíaco seria um homem.

“Nós tivermos diversos episódios que a gente não pactua. Na realidade, a gente repudia. Nós tivemos acidentes com carroças, onde tivemos pessoas feridas e infartos, de pessoas que vieram nesta cavalgada e, infelizmente, foram a óbito. E também um vídeo muito triste, que repercutiu neste fim de semana, em relação a maus-tratos a animais”, diz o prefeito no vídeo.

Na sequência, ele afirma que o município “não é uma cidade para isso”, mas sim “uma cidade organizada e feliz”, e que busca, junto com a equipe jurídica, regulamentar a prática de cavalgadas no município. Max frisa que já se reuniu com representantes do Santuário de Santa Paulina para tratar da ação.

“Eles [representantes] também não concordam com o posicionamento e com o que aconteceu. Nós precisamos organizar esse tipo de passeio. De forma alguma vamos aceitar o que aconteceu, em especial os maus-tratos aos animais. Vamos encaminhar ao Ministério Público e à delegacia para fazer a investigação dessas pessoas que maltrataram os animais”, afirma.

“Se alguém quiser vir passear com os seus cavalos, não tem problema, mas tem que ser dentro das nossas leis”, finaliza.

Maus-tratos

Diversos vídeos envolvendo situações de maus-tratos circularam nas redes sociais neste fim de semana. A protetora independente Bianca Machado, de Brusque, atuou em pelo menos duas situações.

Conforme ela, na primeira ocorrência, recebeu uma ligação para atender a um caso em que um cavalo estava exausto. “Alguns cavaleiros relataram que ele havia caído e mesmo assim o rapaz seguiu com ele. Acionamos a Polícia Militar e encontramos ele no Cedro Alto”.

O cavalo apresentava respiração ofegante, além de estar com a boca e a língua cortadas pela pressão na embocadura.

