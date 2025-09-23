VÍDEO – “Me dá a cachaça”: homem causa tumulto ao invadir hospital de Indaial

Um homem em situação de rua invadiu o saguão do Hospital Beatriz Ramos, em Indaial, na tarde de sábado, 20, segurando um pedaço de madeira e gritando. Segundo relatos, ele alegava que uma cachaça e uma camisa haviam desaparecido durante atendimento anterior.

Conforme o hospital, o paciente havia sido socorrido horas antes, por bombeiros, e levado ao local para avaliação. Poucas horas depois, retornou sem camisa, com curativos no braço e em estado de exaltação, assustando pacientes e acompanhantes.

Algumas pessoas tentaram acalmá-lo. Apesar do comportamento ameaçador, não houve feridos. Outros detalhes não foram divulgados.

