Em uma das áreas mais elevadas de Vidal Ramos, um vídeo destaca a simplicidade e a beleza, ao registrar uma menina caminhando sobre as rochas junto a uma cascata, entre as paisagens naturais que definem o lugar

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

Esse local integra o entorno das cabeceiras do Itajaí-Mirim, onde diversos cursos d’água se unem para dar origem a esse importante rio.

Situado a cerca de mil metros de altitude, o cenário evidencia um ambiente pouco explorado, mas de grande significado para toda a microrregião.

*Assista ao vídeo >>

*Créditos: Jaison e Juliana Brambila

Nascentes em Vidal Ramos

O Itajaí-Mirim, que nasce nessa parte alta de Vidal Ramos, segue seu curso por Botuverá, Brusque e Itajaí, carregando consigo não apenas volume hídrico, mas também um papel fundamental no abastecimento potável e na agricultura.

Além disso, sua trajetória está entrelaçada com a história das comunidades que se desenvolveram às suas margens, tornando-se essencial para a vida local.

Vidal Ramos e seu clima

O clima na Fazenda Rio Bonito reforça a singularidade do ambiente.

Com invernos marcados por temperaturas até negativas, potencializadas por madrugadas geladas, a comunidade frequentemente registra os menores índices térmicos de toda a região.

Já o verão costuma ser menos escaldante, o que contribui para a manutenção da vegetação nativa e das características naturais que favorecem a preservação das nascentes.

Cuidados com a natureza

A rotina da comunidade é pautada por um modo de vida simples e sustentável. A agricultura familiar, principal atividade econômica, convive de forma harmoniosa com a natureza ao redor.

A proximidade com as áreas de nascente impõe, inclusive, cuidados adicionais com o solo, as margens e a cobertura vegetal, garantindo que a qualidade da água das nascentes não seja comprometida, ainda em seus primeiros quilômetros.

Imagens reveladoras

As imagens que então acompanham esta edição revelam, com nitidez, a beleza desse ambiente.

São registros de pequenos córregos cristalinos, cascatas e formações rochosas que fazem parte do berço do Itajaí-Mirim.

Cenário interiorano

O cenário, pois, transmite não apenas tranquilidade, mas também a consciência de que ali se inicia um processo vital para as pessoas que dependem do curso do rio de forma diária.

A importância da preservação é um ponto constante. Por ser o ponto de partida do rio, qualquer alteração nesse ecossistema — por menor que pareça — pode ter impactos em toda a extensão do curso d’água, até seu encontro com o rio Itajaí-Açu, em Itajaí.

Municípios como Brusque, que recebem o rio já em volume considerável, dependem diretamente da integridade dessas áreas de origem.

Fazenda Rio Bonito se destaca, portanto, não apenas por suas paisagens e clima, mas pela função estratégica que desempenha no contexto ambiental.

Assim, o cuidado com suas nascentes representa um compromisso com a sustentabilidade hídrica de toda a região.

Galeria mais adiante

Ao final desta edição, logo após os anúncios, não deixe de conferir a galeria especial de imagens.

Nela, você verá registros que revelam, de forma direta e envolvente, toda a beleza e singularidade da Fazenda Rio Bonito — o berço das águas que alimentam o rio Itajaí-Mirim.

Galeria após anúncios

Se esta matéria chegou até você, é porque o Blog do Ciro Groh conta com o apoio de parceiros comerciais que acreditam neste trabalho.

Clique nos banners abaixo, entre em contato e então conheça os produtos e serviços que eles oferecem.

Oferecimento:

Leia também:

1. Drone então sobrevoa Aymoré e revela cenas que definem Guabiruba

2. Sabedoria aos 103 anos: conheça então uma das mães mais idosas de Brusque

Vidal Ramos em fotos

*Autoria: Jaison e Juliana Brambila >>

*Autoria> Ciro Groh >>

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK