VÍDEO – Menino de 11 anos morre após sofrer queda de bicicleta durante caminho da escola em Gaspar

Um menino de 11 anos, identificado como Guilherme Luis Dalbosco, faleceu na tarde desta terça-feira, 6, após sofrer uma queda de bicicleta a caminho da escola, na rua Kennedy, bairro Barracão, em Gaspar.

Uma câmera de segurança gravou o momento em que Guilherme cai da bicicleta sozinho, mas logo levanta e segue o caminho, aparentando estar bem. Ele vai pra escola normalmente, mas lá passa mal e precisa ser levado ao hospital.

No hospital foi constatado uma hemorragia interna no fígado e ele foi internado para aguardar por uma transferência. Durante a espera, ele não resistiu e faleceu no hospital.

O velório de Guilherme acontece nesta quarta-feira, 7, na Capela Mortuária Bom Pastor. A Escola Marina Vieira Leal, na qual ele estudava, também decretou luto e cancelou suas aulas nesta quarta.

Leia também:

1. Saiba qual será atração principal da 10ª Festa da Integração de Guabiruba

2. Guabiruba vista da rua Sibéria: cenários ao pé da serra irão te surpreender

3. VÍDEO – Luciano Hang critica morador de rua que recusou ajuda e oferta de emprego em Florianópolis: “não querem trabalhar”

4. Corpo de homem é encontrado boiando no mar em Itapema

5. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (05 a 07/05)

Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: