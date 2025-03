VÍDEO – Menino de Brusque recebe visita surpresa de policiais militares durante comemoração de aniversário

O aniversário de sete anos de Luiz Gustavo, no sábado, 15, foi marcado por uma surpresa inesquecível. Apaixonado pela Polícia Militar desde os dois anos de idade, o menino teve o sonho realizado ao receber a visita de policiais durante sua festa.

O momento, que emocionou familiares e convidados, foi organizado com a ajuda do pai, Adriano, e da mãe, Grasiela, que entraram em contato com o batalhão para proporcionar essa experiência especial ao filho.

“Foi muito legal e motivo de muita felicidade, surpreendendo a todos, principalmente o Luiz Gustavo. Esse é um sonho dele e, claro, meu também como pai, em tentar ajudar. Ele ficou impressionado, sem acreditar, e disse que foi o melhor aniversário da vida dele. Isso, para nós como pais, não tem preço. São momentos que ficarão guardados para a eternidade”, relatou o pai, emocionado.

A admiração de Luiz Gustavo pela Polícia Militar vem de longa data, mas nem sempre foi possível estar perto dos profissionais que tanto admira. A família mora no Bateas.

“Desde os dois anos ele não pode ver um policial que já quer se aproximar. Muitas vezes, ele não conseguia ter esse contato de perto, e isso nos deixava muito tristes”, contou o pai. Determinado a realizar o desejo do filho, ele entrou em contato com o batalhão e fez o pedido especial.

“Ele tem essa admiração há uns cinco anos. Sempre quer ver os policiais, abraçar, ficar junto. Nem sempre consegue, é muito difícil o contato. Alguns até conseguem dar uma pequena atenção, ajudar com conselhos, pedir para ele estudar e seguir o sonho. Esse incentivo é muito importante para ele”, destacou o pai.

A visita dos policiais tornou a festa de Luiz Gustavo ainda mais especial. Com uniformes e uma viatura, os militares demonstraram carinho pelo aniversariante. A família também expressou gratidão aos policiais.

Assista ao vídeo

