VÍDEO – Meteoro que cruzou SC é avistado em Brusque

O meteoro que cruzou o estado de Santa Catarina por cerca de 10 segundos na noite desta quarta-feira, 23, foi avistado em Brusque por volta de 19h.

Uma testemunha que mora no São Pedro relatou que estava olhando crianças jogando bola em um campo quando viu os clarões. “Pensei quando vi: “só posso estar ficando louco”. Mas olhei na câmera e pegou certinho [o momento que o meteoro passa]”, relata.

Assista ao vídeo

O meteoro foi avistado em diversas cidades do estado. De acordo com Jocimar Justino, astrônomo amador que administra uma estação de monitoramento de meteoros em Monte Castelo, no Norte do estado, o fenômeno teve coloração esverdeada.

Assista agora mesmo!

Como o atentado de 11 de setembro quase afetou abertura do Alivia Cuca, famoso bar de Brusque: