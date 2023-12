VÍDEO – Mini chef de Brusque ganha presentes após visitar programa de Edu Guedes

Após visitar o estúdio do programa “The Chef”, da Band, apresentado por Edu Guedes, na última quinta-feira, 14, o mini chef de Brusque, Caleb Silveira, de 11 anos, recebeu diversos presentes e equipamentos de cozinha para seguir desenvolvendo suas técnicas de culinária.

A mãe de Caleb, Fernanda Dias Silveira, conta que depois da divulgação do trabalho realizado pelo filho, o sonho de Caleb chegou até um amigo em comum de Edu, que entrou em contato com a família para que o mini chef pudesse visitar os estúdios do programa.

“Fomos convidados para conhecer o Edu. A princípio seria em um restaurante, à noite, então não contamos para o Caleb, pois achávamos que iríamos nos encontrar lá”, diz Fernanda. A visita aconteceu após um intermédio do projeto Razões para Acreditar, que soube da história do mini chef e ajudou na divulgação em suas redes sociais.

A confirmação da visita ocorreu na segunda-feira, 11, e, já na quarta, 13, a família viajou para São Paulo. Após se apresentarem, Caleb conheceu toda a estrutura do programa.

A família também foi convidada a conhecer uma hamburgueria temática do Jurassic Park, na qual Caleb, guiado pelo chefe Luiz Fernando Bazilho, produziu os lanches de seus pais e de toda equipe envolvida no encontro.

Lá ele aprendeu como são feitos os lanches e também recebeu instruções sobre molhos e hambúrgueres.

Presentes e dicas

Após o final do dia, o mini cozinheiro foi presenteado com diversos materiais e equipamentos.

A mãe diz que o filho recebeu dicas de negócios, de como introduzir suas mercadorias em estabelecimentos e receitas exclusivas, além de aprender sobre como precificar seus produtos e também canais que pode utilizar para divulgar ainda mais seus trabalhos.

Próximos passos

“Para nossa alegria e surpresa, o Caleb vai começar a fazer um curso na Uniasselvi em fevereiro de 2024. Será um curso profissionalizante de confeitaria”, menciona Fernanda.

O curso será pago pela família, que foi recebida de portas abertas para que o filho pudesse realizar a profissionalização mesmo ainda novo.

Festival da Cuca

Em um dos vídeos, Edu Guedes menciona já ter vindo a Brusque para o Festival da Cuca, em 2014. Edu participou da votação da melhor cuca do festival.

