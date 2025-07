VÍDEO – Morador de Brusque recebe pedra no lugar de produto após compra on-line

Um morador do Centro de Brusque viveu uma situação inusitada ao fazer uma compra on-line e receber uma pedra ao invés do produto em casa.

Ele contou ao jornal O Município que comprou uma máquina de costura portátil em uma plataforma de e-commerce na quarta-feira, 16. Como a loja tinha uma avaliação positiva, ele não desconfiou que se tratava de um golpe.

Após alguns dias, o produto chegou. Ao abrir a embalagem, ele se surpreendeu ao ver que havia uma pedra dentro da caixa.

“A caixa do produto estava normal, mas com uma pedra dentro. Naquele momento, não acreditei. Cheguei a falar com a loja, fiz um pedido de devolução, mas não me responderam. Como era um valor baixo, de R$ 35, não vou acionar o jurídico, mas vou tentar o reembolso”, diz.

