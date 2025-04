VÍDEO – Morador furta placa de obra da UBS do Centro e acaba na delegacia, em Brusque

Um morador furtou uma placa instalada pela Prefeitura de Brusque no terreno em que será construída a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Centro, no loteamento Schaeffer. A Polícia Militar foi acionada. O caso aconteceu nesta terça-feira, 8.

O homem que tirou a placa do local passeava pela região do terreno com o cachorro. Conforme apuração de O Município, ele foi conduzido à delegacia e um boletim de ocorrência por furto foi registrado.

Nos últimos dias, moradores do loteamento Schaeffer vem protestando contra a implantação do posto de saúde no local. A placa furtada informa os valores da obra, que inicia na próxima segunda-feira, 14.

