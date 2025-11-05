VÍDEO – Morador registra água com coloração marrom no Ribeirão Porto Franco, em Botuverá

Carlos Duarte, morador do bairro Ribeirão Porto Franco, em Botuverá, registrou água com coloração marrom nesta quarta-feira, 5. Por volta das 10h, ele gravou um vídeo despejando a água em um balde. Por volta das 13h, a situação continuava a mesma.

Ele mora na rua Nove de Junho há 15 anos e afirma que é comum a água apresentar coloração escura, mas que nesta quarta a situação estava além do normal.

“Isso aqui é constante. Temos que pegar água filtrada pra dar para os cachorros. Não dá pra pegar da rua. Abri protocolo na Casan, mas deram 24 horas. Até o momento ninguém veio”, diz ao O Município.

A reportagem busca contato com a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) para posicionamento.

Confira o vídeo:

