VÍDEO – Morador registra fila de carros com pneus danificados por buracos em Brusque; Secretaria de Obras se manifestou

Diversos carros foram danificados após passarem por buracos em trechos da localidade da travessa Lagoa Dourada, em Brusque. As imagens mostram pelo menos oito carros parados na via por conta de danos nos pneus.

O homem que grava o vídeo vai de veículo em veículo registrando o motivo dos carros estarem no local. As imagens mostram os automóveis encostados do lado direito da pista.

Manifestação da Secretaria de Obras

Em contato com o secretário de Obras, Ivan Bruns, ele confirmou que houve problemas na via. Entretanto, ressaltou que por conta das chuvas, nas duas últimas semanas, não houve equipes nas estradas. “Semana passada e essa semana a gente conseguiu apenas um dia trabalhar com a frente de asfalto”. Porém, ressalta que na sexta-feira, 5, à noite, a pasta foi ao local quando recebeu a demanda.

“Colocamos o material de forma paliativa para evitar esse dano nos veículos. Hoje pela manhã, tivemos três frentes com asfalto frio, com material e também sinalizando durante o dia inteiro. Amanhã [domingo], ligaremos a usina e vamos ter as frentes de tapa buraco para amenizar toda a situação”.

O secretário destacou ainda que a pasta tem conhecimento sobre a situação do pavimento de Brusque. “A solução é o que? É o recapeamento, que a própria gestão do André [prefeito André Vechi] já iniciou esses reparos. Um exemplo é a avenida Getúlio Vargas, a rua Otaviano Rosa, a José Dubiela, a Ludovico Merico, a própria entrada da cidade, pelo Zantão, onde esses problemas não ocorrem mais. Então a gente sabe que a solução é sim o recapeamento”.

Segundo o secretário, a prefeitura tem feito o mapeamento de diversas ruas do município e que em breve deve receber recursos para iniciar um projeto relacionado ao tema.

“Pedimos desculpas por esse ocorrido. Amanhã estará rodando a usina e, com a melhora do tempo, claro, com condições climáticas, atuaremos de forma intensiva na resolução desses problemas”, finalizou o secretário.

